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Уэльс – Хорватия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Интересная с турнирной стороны игра
Getty Images/Global Images Ukraine
Поединок между Уэльсом и Хорватией может стать решающим в группе D. В случае победы "шашечных" они практически гарантированно выходят на Евро-2024, а в Уэльса будут лишь призрачные шансы на континентальное первенство. В других случаях интрига в этом квинтете все еще остается напряженной.
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа D, восьмой тур
15 октября, 21:45
Уэльс – Хорватия
Прямая трансляция: Megogo Футбол 2
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