Уэльс – Хорватия: смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Поединок между Уэльсом и Хорватией может стать решающим в группе D. В случае победы "шашечных" они практически гарантированно выходят на Евро-2024, а в Уэльса будут лишь призрачные шансы на континентальное первенство. В других случаях интрига в этом квинтете все еще остается напряженной.

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа D, восьмой тур

15 октября, 21:45

Уэльс – Хорватия

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2