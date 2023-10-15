Грузия – Кипр. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция отборочного матча Евро-2024

Эти команды вряд ли выйдут на Евро. Но это не значит, что они не будут сражаться до последнего. Особенно, когда в команде есть такие игроки, как Хвича Кварацхелия.

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Отборочный матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1