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Грузия – Кипр. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция отборочного матча Евро-2024
Грузия - Кипр: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: nakrebi.ge
Эти команды вряд ли выйдут на Евро. Но это не значит, что они не будут сражаться до последнего. Особенно, когда в команде есть такие игроки, как Хвича Кварацхелия.
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Отборочный матч Евро-2024 состоится в воскресенье, 15 октября, в 16:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Грузия 16:00 Кипр
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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