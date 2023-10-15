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Эрлинг Холанд против фурии рохи. Норвегия – Испания. Смотреть прямую видеотрансляцию матча
Испанцы могут гарантировать себе Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня у Норвегии последний шанс зацепиться за путевку на следующее континентальное первенство. Это можно сделать только в случае не проигрыша испанцам, однако для реальных шансов нужно побеждать. "Фурия роха" может окончательно гарантировать участие на Евро-2024, если ей удастся вывезти из Осло три очка. По крайней мере, в мартовском матче против норвежцев Испании удалось разгромить соперника в Малаге.
Отбор на Евро-2024, группа A
15 октября, 21:45
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
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