Эрлинг Холанд против фурии рохи. Норвегия – Испания. Смотреть прямую видеотрансляцию матча

Сегодня у Норвегии последний шанс зацепиться за путевку на следующее континентальное первенство. Это можно сделать только в случае не проигрыша испанцам, однако для реальных шансов нужно побеждать. "Фурия роха" может окончательно гарантировать участие на Евро-2024, если ей удастся вывезти из Осло три очка. По крайней мере, в мартовском матче против норвежцев Испании удалось разгромить соперника в Малаге.

Отбор на Евро-2024, группа A

15 октября, 21:45

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1