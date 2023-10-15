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Микаил Антонио: Как Уорд-Проуз мог не получить вызов в сборную? Это позор. Саутгейт берет тех, кто даже не играет
Антонио раскритиковал Саутгейта
West Ham
Микаил Антонио раскритиковал тренера сборной Англии за невызов Уорд-Проуза.
"Я расстроен действиями Саутгейта. Возможно, Джеймс и новый игрок в "Вест Хэме", но он берет на себя ответственность!
Как Уорд-Проуз мог не получить вызов в сборную? Это позор. У него такая статистика. Он играет из недели в неделю на протяжении многих лет. А [Саутгейт] продолжает брать людей, которые даже не играют.
Уважаю, когда в сборную идут качественные футболисты, но если ты не играешь, ты не должен ехать в сборную. [Саутгейт] говорил, что [игроков будут выбирать по форме], когда только пришел в сборную. Сейчас эти слова ушли в прошлое.
Иногда тренеры отдают предпочтение игрокам, которым они доверяют. Я понимаю это, но это Англия. Он создал свой собственный состав АПЛ. Но когда ты играешь на максимуме возможностей, когда ты достигаешь результатов, ты должен быть вознагражден. А вознаграждение - это и есть Англия.
Если у тебя статистика, которая позволяет тебе быть в составе, ты должен быть в составе", - сказал форвард "Вест Хэма" в эфире подкаста Footballer's Football.
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