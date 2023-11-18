13 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора

Стали известны еще два участника Евро-2024 - это Албания и Дания.
Ранее на Евро-2024 пробились Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Венгрия, Словакия, Турция, Англия и Австрия. Германия гарантировала себе участие как страна-организатор.
Группа A
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|7
|6
|0
|1
|22-4
|+18
|18
|2
|Шотландия
|7
|5
|1
|1
|14-5
|+9
|16
|3
|Норвегия
|7
|3
|1
|3
|11-9
|+2
|10
|4
|Грузия
|7
|2
|2
|3
|11-15
|-4
|8
|5
|Кипр
|8
|0
|0
|8
|3-28
|-25
|0
Группа B
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|6
|0
|0
|13-1
|+12
|18
|2
|Нидерланды
|6
|4
|0
|2
|10-7
|+3
|12
|3
|Греция
|7
|4
|0
|3
|12-6
|+6
|12
|4
|Ирландия
|7
|2
|0
|5
|9-9
|0
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0
|0
|6
|0-21
|-21
|0
Группа C
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|7
|6
|1
|0
|21-3
|+18
|19
|2
|Италия
|7
|4
|1
|2
|16-9
|+7
|13
|3
|Украина
|7
|4
|1
|2
|11-8
|+3
|13
|4
|Северная Македония
|7
|2
|1
|4
|9-19
|-10
|7
|5
|Мальта
|8
|0
|0
|8
|2-20
|-18
|0
Группа D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8-8
|0
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10-4
|+6
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8-9
|-1
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5-17
|-12
|3
Группа E
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Албания
|7
|4
|2
|1
|12-4
|+8
|14
|2
|Чехия
|7
|3
|3
|1
|9-6
|+3
|12
|3
|Польша
|8
|3
|2
|3
|10-10
|0
|11
|4
|Молдова
|7
|2
|4
|1
|7-7
|0
|10
|5
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2-13
|-11
|1
Группа F
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|8
|6
|1
|1
|17-7
|+10
|19
|2
|Бельгия
|7
|5
|2
|0
|17-4
|+13
|17
|3
|Швеция
|7
|2
|1
|4
|12-12
|0
|7
|4
|Азербайджан
|7
|2
|1
|4
|7-12
|-5
|7
|5
|Эстония
|7
|0
|1
|6
|2-20
|-18
|1
Группа G
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|7
|4
|3
|0
|13-6
|+7
|15
|2
|Сербия
|7
|4
|1
|2
|13-7
|+6
|13
|3
|Черногория
|7
|3
|2
|2
|8-8
|0
|11
|4
|Литва
|8
|1
|3
|4
|8-14
|-6
|6
|5
|Болгария
|7
|0
|3
|4
|5-12
|-7
|3
Группа H
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Дания
|9
|7
|1
|1
|19-8
|+11
|22
|2
|Словения
|9
|6
|1
|2
|18-8
|+10
|19
|3
|Казахстан
|9
|6
|0
|3
|15-10
|+5
|18
|4
|Финляндия
|9
|5
|0
|4
|16-9
|+7
|15
|5
|Северная Ирландия
|9
|2
|0
|7
|7-13
|-6
|6
|6
|Сан-Марино
|9
|0
|0
|9
|2-29
|-27
|0
Группа I
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Швейцария
|8
|4
|4
|0
|21-9
|+12
|16
|2
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|3
|Ізраиль
|8
|3
|3
|2
|8-9
|-1
|12
|4
|Косово
|8
|2
|4
|2
|9-8
|+1
|10
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3-17
|-14
|2
Группа J
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|9
|9
|0
|0
|34-2
|+32
|27
|2
|Словакия
|9
|6
|1
|2
|15-7
|+8
|19
|3
|Люксембург
|9
|4
|2
|3
|12-19
|-7
|14
|4
|Исландия
|9
|3
|1
|5
|17-14
|+3
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|9
|3
|0
|6
|8-18
|-10
|9
|6
|Лихтенштейн
|9
|0
|0
|9
|1-27
|-26
|0
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