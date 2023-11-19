16 из 24. Определились еще два участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора

Стали известны еще три участника Евро-2024 - это Нидерланды, Швейцария и Румыния.

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Ранее на Евро-2024 пробились Франция, Португалия, Бельгия, Испания, Шотландия, Венгрия, Словакия, Турция, Англия, Албания, Дания и Австрия. Германия гарантировала себе участие как страна-организатор.

Группа A

# Команда И В Н П М РМ О 1 Испания 7 6 0 1 22-4 +18 18 2 Шотландия 7 5 1 1 14-5 +9 16 3 Норвегия 7 3 1 3 11-9 +2 10 4 Грузия 7 2 2 3 11-15 -4 8 5 Кипр 8 0 0 8 3-28 -25 0

Группа B

# Команда И В Н П М РМ О 1 Франция 7 7 0 0 27-1 +26 21 2 Нидерланды 7 5 0 2 11-7 +4 15 3 Греция 7 4 0 3 12-6 +6 12 4 Ирландия 8 2 0 6 9-10 -1 6 5 Гибралтар 7 0 0 7 0-35 -35 0

Группа C

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 7 6 1 0 21-3 +18 19 2 Италия 7 4 1 2 16-9 +7 13 3 Украина 7 4 1 2 11-8 +3 13 4 Северная Македония 7 2 1 4 9-19 -10 7 5 Мальта 8 0 0 8 2-20 -18 0

Группа D

# Команда И В Н П М РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13-6 +7 16 2 Хорватия 7 4 1 2 12-4 8 13 3 Уэльс 7 3 2 2 9-9 0 11 4 Армения 7 2 2 3 9-10 -1 8 5 Латвия 8 1 0 7 5-19 -14 3

Группа E

# Команда И В Н П М РМ О 1 Албания 7 4 2 1 12-4 +8 14 2 Чехия 7 3 3 1 9-6 +3 12 3 Польша 8 3 2 3 10-10 0 11 4 Молдова 7 2 4 1 7-7 0 10 5 Фарерские острова 7 0 1 6 2-13 -11 1

Группа F

# Команда И В Н П М РМ О 1 Австрия 8 6 1 1 17-7 +10 19 2 Бельгия 7 5 2 0 17-4 +13 17 3 Швеция 7 2 1 4 12-12 0 7 4 Азербайджан 7 2 1 4 7-12 -5 7 5 Эстония 7 0 1 6 2-20 -18 1

Группа G

# Команда И В Н П М РМ О 1 Венгрия 7 4 3 0 13-6 +7 15 2 Сербия 7 4 1 2 13-7 +6 13 3 Черногория 7 3 2 2 8-8 0 11 4 Литва 8 1 3 4 8-14 -6 6 5 Болгария 7 0 3 4 5-12 -7 3

Группа H

# Команда И В Н П М РМ О 1 Дания 9 7 1 1 19-8 +11 22 2 Словения 9 6 1 2 18-8 +10 19 3 Казахстан 9 6 0 3 15-10 +5 18 4 Финляндия 9 5 0 4 16-9 +7 15 5 Северная Ирландия 9 2 0 7 7-13 -6 6 6 Сан-Марино 9 0 0 9 2-29 -27 0

Группа I

# Команда И В Н П М РМ О 1 Румыния 9 5 4 0 15-5 +10 19 2 Швейцария 9 4 5 0 22-10 +12 17 3 Израиль 9 3 3 3 9-11 -2 12 4 Косово 9 2 5 2 10-9 +1 11 5 Беларусь 9 2 3 4 8-14 -6 9 6 Андорра 9 0 2 7 3-18 -15 2

Группа J