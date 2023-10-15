Семь из 24. Определились еще три участника Евро-2024. Положение во всех группах отбора

После матчей воскресенья в отборе к Евро-2024 определились еще две сборные, которые гарантировали себе квалификацию.
Испания минимально победила Норвегию, что сделало ее и Шотландию недосягаемой для третьей команды группы А. Также на турнир пробилась Турция, которая победила Латвию. Помог и Уэльс, который неожиданно переиграл Хорватию.
Ранее на Евро-2024 пробились Франция, Португалия и Бельгия. Германия гарантировала себе участие как страна-организатор.
Группа A
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Испания
|6
|5
|0
|1
|19-3
|+16
|15
|2
|Шотландия
|6
|5
|0
|1
|12-3
|+9
|15
|3
|Норвегия
|7
|3
|1
|3
|11-9
|+2
|10
|4
|Грузия
|6
|2
|1
|3
|9-13
|-4
|7
|5
|Кипр
|7
|0
|0
|7
|2-25
|-23
|0
Группа B
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|6
|0
|0
|13-1
|+12
|18
|2
|Греция
|6
|4
|0
|2
|12-5
|+7
|12
|3
|Нидерланды
|5
|3
|0
|2
|9-7
|+2
|9
|4
|Ирландия
|6
|1
|0
|5
|5-9
|-4
|3
|5
|Гибралтар
|5
|0
|0
|5
|0-17
|-17
|0
Группа C
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|5
|4
|1
|0
|16-2
|+14
|13
|2
|Италия
|5
|3
|1
|1
|10-4
|+6
|10
|3
|Украина
|6
|3
|1
|2
|8-7
|+1
|10
|4
|Северная Македония
|6
|2
|1
|3
|7-14
|-7
|7
|5
|Мальта
|6
|0
|0
|6
|1-15
|-14
|0
Группа D
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8-8
|0
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10-4
|+6
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8-9
|-1
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5-17
|-12
|3
Группа E
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Албания
|6
|4
|1
|1
|11-3
|+8
|13
|2
|Чехия
|6
|3
|2
|1
|8-5
|+3
|11
|3
|Польша
|7
|3
|1
|3
|9-9
|0
|10
|4
|Молдова
|6
|2
|3
|1
|6-6
|0
|9
|5
|Фарерские острова
|7
|0
|1
|6
|2-13
|-11
|1
Группа F
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бельгия
|6
|5
|1
|0
|16-3
|+13
|16
|2
|Австрия
|6
|4
|1
|1
|14-7
|+7
|13
|3
|Швеция
|5
|2
|0
|3
|11-8
|+3
|6
|4
|Азербайджан
|5
|1
|1
|3
|4-11
|-7
|4
|5
|Эстония
|6
|0
|1
|5
|2-18
|-16
|1
Группа G
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Венгрия
|5
|4
|1
|0
|9-2
|+7
|13
|2
|Сербия
|6
|3
|1
|2
|10-6
|+4
|10
|3
|Черногория
|5
|2
|2
|1
|5-5
|0
|8
|4
|Литва
|6
|1
|2
|3
|6-10
|-4
|5
|5
|Болгария
|6
|0
|2
|4
|3-10
|-7
|2
Группа H
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Словения
|7
|5
|1
|1
|16-6
|+10
|16
|2
|Дания
|7
|5
|1
|1
|15-6
|+9
|16
|3
|Финляндия
|7
|4
|0
|3
|11-7
|+4
|12
|4
|Казахстан
|7
|4
|0
|3
|10-8
|+2
|12
|5
|Северная Ирландия
|7
|2
|0
|5
|7-8
|-1
|6
|6
|Сан-Марино
|7
|0
|0
|7
|0-24
|-24
|0
Группа I
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Румыния
|8
|4
|4
|0
|13-4
|+9
|16
|2
|Швейцария
|7
|4
|3
|0
|20-8
|+12
|15
|3
|Израиль
|6
|3
|2
|1
|7-7
|0
|11
|4
|Косово
|7
|1
|4
|2
|8-8
|0
|7
|5
|Беларусь
|8
|1
|3
|4
|7-14
|-7
|6
|6
|Андорра
|8
|0
|2
|6
|3-17
|-14
|2
Группа J
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|7
|7
|0
|0
|27-2
|+25
|21
|2
|Словакия
|7
|4
|1
|2
|10-5
|+5
|13
|3
|Люксембург
|7
|3
|2
|2
|8-17
|-9
|11
|4
|Босния и Герцеговина
|7
|3
|0
|4
|7-9
|-2
|9
|5
|Исландия
|7
|2
|1
|4
|11-10
|+1
|7
|6
|Лихтенштейн
|7
|0
|0
|7
|1-21
|-20
|0