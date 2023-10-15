Отбор на ЧЕ-2024. Норвегия - Испания 0:1. Гави вывел на Евро своих и Шотландию

Испания гарантировала место на Евро-2024 не только себе, но и Шотландии. Норвегия - в пролете.

Пожалуй, это справедливо. Сегодня скандинавам нужно было любой ценой побеждать, и что они предложили? Где острые атаки? Где удары по воротам? Первого сэйва Симона пришлось ждать 65 минут.

Эрлинг Холанд запомнился единственной (и неудачной) попыткой слаломного прохода; Мартин Эдегор - ударом на трибуны с неплохой позиции. И это - лидеры!

Испания, в свою очередь, тоже играла чересчур стерильно. Но, во-первых, у нее десяток травмированных, а во-вторых, она все же пару раз угрозу создала.

5 - Gavi has scored five goals in 25 games for Spain ???????? in all competitions, becoming the youngest player to reach five goals for the senior national team since at least September 2006 (19 years and 71 days). Vital. pic.twitter.com/JygQcpga5T — OptaJose (@OptaJose) October 15, 2023

Первый момент - это когда Карвахаль нашел в штрафной Фати, и дело закончилось голом Мораты. ВАР тогда спас Норвегию, зафиксировав минимальный офсайд.

Дальше были нерезультативные попытки тех же Карвахаля, Мораты и на 49-й минуте Гави таки открыл счет в ходе затяжной, многослойной атаки "Красной фурии". Здесь снова был намек на положение вне игры, но трехминутное разбирательство решило, что все чисто.

На этом, по правде, игра и закончилась. В концовке запомнился только тычок Холанда в руки Симону, а еще привычный нереализованный выход на ворота Мораты.

Педри, Нико Уильямс, Асенсио, Ольмо, Ямаль, Гайя, Бальде смотрели матч по ТВ, поэтому не стоит корить Испанию за недостаточную эффектность. "Фурия" сыграла так, как могла, и как было нужно. Странно, что Норвегия в ответ не показала максимум - у нее не было потерь и матч был на ее поле. Похоже, это уже хроническая проблема. Неслучайно же скандинавы не играли на больших турнирах с 2000 года.

Scotland qualify for Euro 2024 ???????????????????????????? pic.twitter.com/6mrumGljXC — B/R Football (@brfootball) October 15, 2023

8-й тур отбора на Евро-2024. Осло. "Уллевол"

Норвегия - Испания - 0:1

Гол: Гави, 49

Норвегия: Нюланд - Рюэрсон, Страндберг (Айер, 77), Эстигор, Мелинг - Берг (Нуса, 58), Берге - Бобб (Серлот, 59), Эдегор, Эурснес (Торстведт, 77) - Холанд

Испания: Симон - Карвахаль, Ле Норман (Давид Гарсия, 46), Ляпорт, Фран Гарсия - Гави (Сансет, 79), Родри, Фабиан Руис - Ферран Торрес (Педраса, 72), Мората (Хоселу, 89), Фати (Оярсабаль, 46)

Предупреждения: Бобб, 31, Рюэрсон, 40 - Ле Норман, 30, Ляпорт, 56, Мората, 61, Родри, 86