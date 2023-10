Отбор на ЧЕ-2024. Норвегия - Испания 0:1. Гави вывел на Евро своих и Шотландию

Испания гарантировала место на Евро-2024 не только себе, но и Шотландии. Норвегия - в пролете.

Пожалуй, это справедливо. Сегодня скандинавам нужно было любой ценой побеждать, и что они предложили? Где острые атаки? Где удары по воротам? Первого сэйва Симона пришлось ждать 65 минут.

Эрлинг Холанд запомнился единственной (и неудачной) попыткой слаломного прохода; Мартин Эдегор - ударом на трибуны с неплохой позиции. И это - лидеры!

Испания, в свою очередь, тоже играла чересчур стерильно. Но, во-первых, у нее десяток травмированных, а во-вторых, она все же пару раз угрозу создала.

5 - Gavi has scored five goals in 25 games for Spain ???????? in all competitions, becoming the youngest player to reach five goals for the senior national team since at least September 2006 (19 years and 71 days). Vital. pic.twitter.com/JygQcpga5T