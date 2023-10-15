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Отбор на Евро-2024. Турция - Латвия 4:0. Лидеры группы показали уровень
Турция пробилась на чемпионат Европы
Фото: Getty Images
В рамках отбора на Евро-2024 закончился поединок между Турцией и Латвией. Хозяева разгромили соперника и забили 4 гола без ответа.
Доминировать Турция начала лишь во втором тайме. Первый гол был забит на 58-й минуте, последние - после 80-й.
Турция благодаря этой победе пробилась на чемпионат Европы. Помог Уэльс, который переиграл Хорватию.
Сейчас команда занимает первую строчку в группе D с 16-ю баллами. Латвийцы идут последними, у них только одна победа.
Отбор на Евро-2024. Группа D. 7-й тур
Турция - Латвия 4:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Турция
|7
|5
|1
|1
|13-6
|+7
|16
|2
|Уэльс
|6
|3
|1
|2
|8-8
|0
|10
|3
|Хорватия
|6
|3
|1
|2
|10-4
|+6
|10
|4
|Армения
|6
|2
|1
|3
|8-9
|-1
|7
|5
|Латвия
|7
|1
|0
|6
|5-17
|-12
|3
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