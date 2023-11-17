Одиннадцать из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)

Летом 2024-го года состоится очередной большой футбольный форум сборных. На полях Германии 24 сборных разыграют звание сильнейшей в Европе. Отбор на этот футбольный праздник жизни проходит в течение 2023-го года и захватит начало 2024-го (плей-офф).

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На Евро-2024 автоматически, как хозяин турнира, прошла сборная Германии. Еще двадцать команд пройдут отбор в своих квалификационных группах – по две лучшие из каждой из десяти групп. Наконец, три участника определятся весной 2024-го года путем розыгрыша плей-офф Лиги наций.

В этой новости собрали всех участников Евро-2024 в режиме живого времени. Обновляется.

Список участников Чемпионата Европы 2024