ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Семь из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
Список всех участников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Летом 2024-го года состоится очередной большой футбольный форум сборных. На полях Германии 24 сборных разыграют звание сильнейшей в Европе. Отбор на этот футбольный праздник жизни проходит в течение 2023-го года и захватит начало 2024-го (плей-офф).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На Евро-2024 автоматически, как хозяин турнира, прошла сборная Германии. Еще двадцать команд пройдут отбор в своих квалификационных группах – по две лучшие из каждой из десяти групп. Наконец, три участника определятся весной 2024-го года путем розыгрыша плей-офф Лиги наций.
В этой новости собрали всех участников Евро-2024 в режиме живого времени. Обновляется.
Список участников Чемпионата Европы 2024
|Участник
|Как прошел на Евро
|Участие по счету
|Высшее достижение
|Германия
|Хозяин
|14-е
|Чемпион (1972, 1980, 1996)
|Франция
|1/2 место группы В
|11-е
|Чемпион (1984, 2000)
|Бельгия
|1/2 место группы F
|7-t
|Вице-чемпион (1980)
|Португалия
|1/2 место группы J
|9-е
|Чемпион (2016)
|Испания
|1/2 место группы А
|12-е
|Чемпион (1964, 2008, 2012)
|Шотландия
|1/2 место группы А
|4-е
|Групповой этап (1992, 1996, 2000)
|Турция
|1/2 место группы D
|6-е
|Бронза (2008)
Популярное сейчас
- Украина U21 — Англия U21. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 16.10.2023
- Отбор на Евро-2024. Уэльс – Хорватия 2:1. Интрига, которой не ждали
- Отбор к Евро-2024. Эпический камбэк Швейцарии в триллере против Беларуси
- Украина и Италия имеют равное количество очков, но у Адзурри матч в запасе. Турнирная таблица группы С
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО