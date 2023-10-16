Бельгия – Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Одна из этих сборных, - Бельгия, - уже гарантировала себе участие на чемпионате Европы. А вот Швеция еще борется. Матч для нее очень важен.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Отбор к Евро-2024

Трансляция – MEGOGO Футбол 2