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Греция - Нидерланды. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Греция - Нидерланды: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: ANP
Греция в турнирной таблице даже опережает Нидерланды. Но разница незначительна. Потому матч можно считать маленьким финалом.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Греция 21:45 Нидерланды
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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