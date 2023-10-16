Тренер Норвегии о 0:1 с Испанией: Гави был вне игры на полметра, когда уклонялся от мяча. Чистый офсайд

Столе Сольбаккен считает, что гол сборной Испании был забит из офсайда. Сборная Норвегии уступила Испании в матче отбора Евро-2024 (0:1). Единственный гол в матче на 49-й минуте забил Гави. Испанцы после этой победы гарантировали себе выход на Евро-2024.

"Гол забит после явного офсайда. Гави [перед голевым ударом] уклонялся от мяча и на полметра залез в положение вне игры", - сказал главный тренер сборной Норвегии на послематчевой пресс-конференции.