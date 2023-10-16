Босния и Герцеговина - Португалия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Португалия уже официально вышла на Евро-2024, а Босния может уже сегодня окончательно оказаться в плей-офф Лиги наций.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция – MEGOGO Футбол 3