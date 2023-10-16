ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Босния и Герцеговина - Португалия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Босния и Герцеговина - Португалия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Will Palmer/Sportsphoto/Allstar
Португалия уже официально вышла на Евро-2024, а Босния может уже сегодня окончательно оказаться в плей-офф Лиги наций.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Босния и Герцеговина 21:45 Португалия
Трансляция – MEGOGO Футбол 3
Популярное сейчас
- Отец сбежавшего игрока Шахтера: В России ему будет безопаснее
- Высокая концентрация Трубина затмила низкий КПД Мудрика. Обзор матча Украина – Северная Македония
- Новые участники чемпионата Европы, очередная неудача Польши. Главные новости за 15 октября
- "Полвека, а Россия до сих пор не наказана". В матче с Македонией фанаты провели акцию единства украинского и чешского народов
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
- Неймар и его девушка объявили о появлении первенца. ФОТО
Новости по теме
- 16:45 Украинские Украина U21 — Англия U21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧЕ-2025
- 15:41 Зарубежные Эрлинг Холанд против фурии рохи. Норвегия – Испания. Смотреть прямую видеотрансляцию матча
- 14:39 Зарубежные Румыния – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024