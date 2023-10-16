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Люксембург – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Люксембург - Словакия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
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Интересный и определяющий матч в борьбе за вторую позицию в группе. Словакия может значительно облегчить жизнь, если победит Люксембург.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16-го октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Люксембург 21:45 Словакия
Трансляция – MEGOGO Футбол 4
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