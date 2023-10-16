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Азербайджан – Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Азербайджан - Австрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Австрия – в шаге от выхода на чемпионат Евро-2024. Все может решиться в матче против Азербайджана.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в понедельник, 16 октября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Азербайджан 19:00 Австрия
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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