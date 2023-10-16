Англия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта уже в этом матче может оформить себе путевку на предстоящий Чемпионат Европы. Нужно лишь обыграть Италию. Хотя, вряд ли когда задача стоит обыграть итальянцев, целесообразно использовать слово "лишь".

Это сложная задача, ведь команда Лучано Спалетти также имеет достаточно мотивации, чтобы бороться за победу. Это точно будет очень интересный матч.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 17 октября.

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