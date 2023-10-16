ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия – Италия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Матч, в котором вся Украина будет болеть за сборную трех львов
Getty Images / Global Images Ukraine
Сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта уже в этом матче может оформить себе путевку на предстоящий Чемпионат Европы. Нужно лишь обыграть Италию. Хотя, вряд ли когда задача стоит обыграть итальянцев, целесообразно использовать слово "лишь".
Это сложная задача, ведь команда Лучано Спалетти также имеет достаточно мотивации, чтобы бороться за победу. Это точно будет очень интересный матч.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 17 октября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Старый друг Дарио Срны. СМИ назвали имя первого претендента на замену ван Леувена
- Послание Бензема означает: Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других - журналист Риоло
- Среди уничтоженной техники за минувшие сутки: самолет и вертолет. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Отбор на Евро-2024. Украина - Северная Македония 2:0. Тяжелейшие три очка
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Красотка дня. Фантастическая жена защитника сенсационного Полесья. ФОТО