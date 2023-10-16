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Отбор к Евро-2024. Важная победа Словакии над Люксембургом, голевое возвращение Сигурдссона
Словакия близка к тому, чтобы гарантировать себе второе место в группе
Фото: twitter.com/footballiceland/Автор - невідомий
Сборная Словакии проводила крайне непростой матч против Люксембурга, но все же смогла обыграть своего прямого конкурента за выход из группы. Люксембург больше атаковал, и имел больше шансов, но единственный гол в матче забил форвард “Жилины” Давид Дюриш.
Другой матч в группе турнирного значения не имел, но знаменателен другим событием. Гильфи Сигурдссон забил свои первые голы после возвращения в сборную. Экс-игрок “Эвертона” не играл за национальную команду почти три года, но вернулся в прошлой игре с Люксембургом, а Лихтенштейну 34-летний атакующий хавбек сразу два гола. С 27 мячами Сигурдссон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Исландии.
Отбор к Евро-2024, группа J, восьмой тур
Люксембург – Словакия 0:1
Гол: Дюриш 77
Исландия – Лихтенштейн 4:0
Голы: Сигурдссон 22 (пен.), Финнбогасон 44, Сигурдссон 49, Харальдссон 63
На 45+5 минуте Вайзер не реализовал пенальти (мимо)
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|8
|8
|0
|0
|32-2
|+30
|24
|2
|Словакия
|8
|5
|1
|2
|11-5
|+6
|16
|3
|Люксембург
|8
|3
|2
|3
|8-18
|-10
|11
|4
|Исландия
|8
|3
|1
|4
|15-10
|+5
|10
|5
|Босния и Герцеговина
|8
|3
|0
|5
|7-14
|-7
|9
|6
|Лихтенштейн
|8
|0
|0
|8
|1-25
|-24
|0
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