Отбор к Евро-2024. Важная победа Словакии над Люксембургом, голевое возвращение Сигурдссона

Сборная Словакии проводила крайне непростой матч против Люксембурга, но все же смогла обыграть своего прямого конкурента за выход из группы. Люксембург больше атаковал, и имел больше шансов, но единственный гол в матче забил форвард “Жилины” Давид Дюриш.

Другой матч в группе турнирного значения не имел, но знаменателен другим событием. Гильфи Сигурдссон забил свои первые голы после возвращения в сборную. Экс-игрок “Эвертона” не играл за национальную команду почти три года, но вернулся в прошлой игре с Люксембургом, а Лихтенштейну 34-летний атакующий хавбек сразу два гола. С 27 мячами Сигурдссон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Исландии.

Отбор к Евро-2024, группа J, восьмой тур

Люксембург – Словакия 0:1

Гол: Дюриш 77

Исландия – Лихтенштейн 4:0

Голы: Сигурдссон 22 (пен.), Финнбогасон 44, Сигурдссон 49, Харальдссон 63

На 45+5 минуте Вайзер не реализовал пенальти (мимо)