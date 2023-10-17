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С мыслью об Украине. Сербия – Черногория. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.10.23
Политическое дерби с ноткой интриги для украинских болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Квалификация на Чемпионат Европы-2024
Группа G, восьмой тур
17 октября, 21:45. "Райко Митич" (Белград)
Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 4
В 1994–2006 годах эти страны формировали одну футбольную команду Сербии и Черногории. За три отбора на континентальное первенство они однажды пробились в финальную часть, где дошли до четвертьфинала. После того времени ни разу в одиночку не играли на Чемпионах Европы. Однако в этом отборе все может измениться.
Также следует следить за этим матчем через призму плей-офф Лиги наций. Если Сербия проходит напрямую на Евро-2024 из своей группы, то гарантированно освободит место сборной Украины в дополнительном пути на континентальное первенство. Это запасной вариант для “сине-желтых” в случае потенциальной неудачи на основном отборе в группе с Англией и Италией.
Новости Сербии
У "орловых" довольно шаткое второе место в группе G. Этот квинтет возглавляет Венгрия, которая за пять туров всего один раз потеряла очки. Сербы уступают "мадьярам" тремя зачетными пунктами, хотя имеют на один матч больше. В том числе подопечные Стойковича дважды проиграли именно венграм в этом отборе. В частности, в прошлом матче 14 октября Сербия весь второй тайм пыталась отыграться, однако соперник все-таки удержал преимущество в один мяч.
Также сербы потеряли очки в выездном поединке против Болгарии. Или даже следует сказать, что заработали один зачетный пункт, ведь вырвали ничью на 90+6 минуте. Параллельно дважды победили литовцев и однажды в гостях одолели Черногорию. Кстати, третий раз в истории. Пока черногорцы еще ни разу не отбирали очки у сербов.
Кадры хозяев
Имеются громкие имена в составе сербов. В частности, двое из них прошлым летом перебрались в Саудовскую Аравию заработать кучу денег. Речь идет о Милинковиче-Савиче и Митровиче. Также можно выделить Лукича, Гуделя, Миленковича, голкипера Милинковича-Савича. Они все играют в топовых европейских чемпионатах. Душан Влахович сегодня вне игры из-за травмы.
Новости Черногории
В этом отборе по силам черногорцам только Болгария. Ее подопечным Радуловича удалось победить дважды – это шесть из восьми заработанных очков в квалификации. Также Черногория сыграла вничью с Литвой в гостях и Венгрией дома. Потому пока занимает третье место с двумя очками отрыва от вторых сербов, у которых на игру больше.
Прошлый тур черногорцы пропускали. Они заполнили эту паузу домашним товарищеским матчем против Ливана. Под аккомпанемент 1337 болельщиков в Подгорице Черногория одержала минимальную победу 3:2. Могли подопечные Радуловича и потерять этот результат, однако сопернику не удалось до конца довести свои попытки в конце встречи.
Кадры гостей
Стефан Йоветич все еще остается лидером сборной. Однако помощи у него мало. У Черногории нет ни одного представителя топ-5 чемпионатов. Наиболее престижной командой является “Престон”, который идет в тройке Чемпоншипа – за него выступает Милутин Осмаич.
Последние пять матчей Сербии и Черногории
Последние пять встреч хозяев
- 14.10. Венгрия – Сербия 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 10.09. Литва – Сербия 1:3 (Отбор на Евро-2024)
- 07.09. Сербия – Венгрия 1:2 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Болгария – Сербия 1:1 (Отбор на Евро-2024)
- 16.06. Сербия – Иордания 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 12.10. Черногория – Ливан 3:2 (ТМ)
- 10.09. Черногория – Болгария 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)
- 20.06. Черногория – Чехия 1:4 (ТМ)
- 17.06. Черногория – Венгрия 0:0 (Отбор на Евро-2024)
Последние личные встречи между соперниками
27.03.23. Черногория – Сербия 0:2 (Отбор на Евро-2024)
17.11.18. Сербия – Черногория 2:1 (Лига наций)
11.10.18. Черногория – Сербия 0:2 (Лига наций)
Турнирная таблица группы G
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Венгрия
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Сербия
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|3
|Черногория
|5
|2
|2
|1
|5-5
|8
|4
|Литва
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|5
|Болгария
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
Ставки и коэффициенты на матч Сербия – Черногория
Прогноз матча Сербия – Черногория от UA-Football
Слишком легкая группа для Сербии, участника последнего Чемпионата мира. Они могли бороться с венграми за первое место в этом квинтете, однако сейчас еще шатаются на счет второй ступени. Сербы обязательно должны сегодня побеждать. Черногория может вывезти победу только, если сложится ряд обстоятельств. Сегодняшние гости явно еще не готовы к такому уровню. Прогноз: Победа Сербии 2:0.
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