С мыслью об Украине. Сербия – Черногория. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.10.23

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа G, восьмой тур

17 октября, 21:45. "Райко Митич" (Белград)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Сербія - Чорногорія Смотреть трансляцию

В 1994–2006 годах эти страны формировали одну футбольную команду Сербии и Черногории. За три отбора на континентальное первенство они однажды пробились в финальную часть, где дошли до четвертьфинала. После того времени ни разу в одиночку не играли на Чемпионах Европы. Однако в этом отборе все может измениться.

Также следует следить за этим матчем через призму плей-офф Лиги наций. Если Сербия проходит напрямую на Евро-2024 из своей группы, то гарантированно освободит место сборной Украины в дополнительном пути на континентальное первенство. Это запасной вариант для “сине-желтых” в случае потенциальной неудачи на основном отборе в группе с Англией и Италией.

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Новости Сербии

У "орловых" довольно шаткое второе место в группе G. Этот квинтет возглавляет Венгрия, которая за пять туров всего один раз потеряла очки. Сербы уступают "мадьярам" тремя зачетными пунктами, хотя имеют на один матч больше. В том числе подопечные Стойковича дважды проиграли именно венграм в этом отборе. В частности, в прошлом матче 14 октября Сербия весь второй тайм пыталась отыграться, однако соперник все-таки удержал преимущество в один мяч.

Также сербы потеряли очки в выездном поединке против Болгарии. Или даже следует сказать, что заработали один зачетный пункт, ведь вырвали ничью на 90+6 минуте. Параллельно дважды победили литовцев и однажды в гостях одолели Черногорию. Кстати, третий раз в истории. Пока черногорцы еще ни разу не отбирали очки у сербов.

Кадры хозяев

Имеются громкие имена в составе сербов. В частности, двое из них прошлым летом перебрались в Саудовскую Аравию заработать кучу денег. Речь идет о Милинковиче-Савиче и Митровиче. Также можно выделить Лукича, Гуделя, Миленковича, голкипера Милинковича-Савича. Они все играют в топовых европейских чемпионатах. Душан Влахович сегодня вне игры из-за травмы.

Новости Черногории

В этом отборе по силам черногорцам только Болгария. Ее подопечным Радуловича удалось победить дважды – это шесть из восьми заработанных очков в квалификации. Также Черногория сыграла вничью с Литвой в гостях и Венгрией дома. Потому пока занимает третье место с двумя очками отрыва от вторых сербов, у которых на игру больше.

Прошлый тур черногорцы пропускали. Они заполнили эту паузу домашним товарищеским матчем против Ливана. Под аккомпанемент 1337 болельщиков в Подгорице Черногория одержала минимальную победу 3:2. Могли подопечные Радуловича и потерять этот результат, однако сопернику не удалось до конца довести свои попытки в конце встречи.

Кадры гостей

Стефан Йоветич все еще остается лидером сборной. Однако помощи у него мало. У Черногории нет ни одного представителя топ-5 чемпионатов. Наиболее престижной командой является “Престон”, который идет в тройке Чемпоншипа – за него выступает Милутин Осмаич.

Последние пять матчей Сербии и Черногории

Последние пять встреч хозяев

14.10. Венгрия – Сербия 2:1 (Отбор на Евро-2024)

10.09. Литва – Сербия 1:3 (Отбор на Евро-2024)

07.09. Сербия – Венгрия 1:2 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Болгария – Сербия 1:1 (Отбор на Евро-2024)

16.06. Сербия – Иордания 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

12.10. Черногория – Ливан 3:2 (ТМ)

10.09. Черногория – Болгария 2:1 (Отбор на Евро-2024)

07.09. Литва – Черногория 2:2 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Черногория – Чехия 1:4 (ТМ)

17.06. Черногория – Венгрия 0:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние личные встречи между соперниками

27.03.23. Черногория – Сербия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

17.11.18. Сербия – Черногория 2:1 (Лига наций)

11.10.18. Черногория – Сербия 0:2 (Лига наций)

Турнирная таблица группы G

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Венгрия 5 4 1 0 9-2 13 2 Сербия 6 3 1 2 10-6 10 3 Черногория 5 2 2 1 5-5 8 4 Литва 6 1 2 3 6-10 5 5 Болгария 6 0 2 4 3-10 2

Ставки и коэффициенты на матч Сербия – Черногория

Прогноз матча Сербия – Черногория от UA-Football

Слишком легкая группа для Сербии, участника последнего Чемпионата мира. Они могли бороться с венграми за первое место в этом квинтете, однако сейчас еще шатаются на счет второй ступени. Сербы обязательно должны сегодня побеждать. Черногория может вывезти победу только, если сложится ряд обстоятельств. Сегодняшние гости явно еще не готовы к такому уровню. Прогноз: Победа Сербии 2:0.