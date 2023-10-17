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Тренер Швеции об убийстве фанатов: Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли - с теми, кого она коснулась, и с их семьями
В Брюсселе террорист убил двух шведов
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч квалификации Евро-2024 между Бельгией и Швецией не был возобновлен после перерыва из-за того, что незадолго до его начала в Брюсселе были застрелены два приезжих фаната.
Тренер сборной Швеции прокомментировал остановку игры с Бельгией из-за теракта.
- Я узнал во время перерыва по дороге в раздевалку, и решение игроков и тренеров, как наших, так и бельгийских, было очевидным: мы не можем продолжать.
Это абсолютно отвратительно. Мне очень грустно. Это настоящая трагедия, мои мысли - с теми, кого она коснулась, и с их семьями. В каком мире мы живем? Что за чертов мир, в котором мы живем?
- Вы ничего не знали, выходя на матч?
- Нет. Мне сказали в перерыве.
Мы не можем играть в футбол, когда происходят такие вещи. Такой была моя спонтанная мысль. Я донес ее до футболистов, и они полностью согласились.
И Бельгия тоже была согласна. Мы не будем играть в футбол. Давайте надеяться, что подобное не повторится, - сказал Янне Андерссон.
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