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Финляндия - Казахстан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Финляндия - Казахстан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com
Финляндия в этом матче может окончательно упустить шансы на выход из группы и стать участником плей-офф – потенциальным соперником для сборной Украины.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 17 октября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Финляндия 19:00 Казахстан
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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