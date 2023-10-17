ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Литва – Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Литва - Венгрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
idahostatejournal.com
Венгрия очень близка к тому, чтобы обеспечить себе выход на Евро-2024.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 17 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Литва 21:45 Венгрия
Трансляция - MEGOGO Футбол 7
Популярное сейчас
- Мальта — Украина. Анонс и прогноз отбора ЧЕ-2025 на 17.10.2023
- Почти сто единиц уничтоженной техники за минувшие сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Победа молодежки над Англией, уход ван Леувена, остановка матча в Бельгии из-за теракта. Главные новости за 16 октября
- Украина и Италия имеют равное количество очков, но у Адзурри матч в запасе. Турнирная таблица группы С
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО
Новости по теме
- 20:42 Украинские Украина U-21 - Англия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- 17:48 Зарубежные Люксембург – Словакия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
- 17:25 Зарубежные Босния и Герцеговина - Португалия. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024