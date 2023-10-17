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Сан-Марино - Дания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Сан-Марино - Дания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дания близка к тому, чтобы закрыть свои вопросы по выходу на чемпионат Европы.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 17 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 5.
Отбор к Евро-2024
Сан-Марино 21:45 Дания
Трансляция - MEGOGO Футбол 5
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