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Сербия - Черногория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Сербия - Черногория: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
Противостояние двух прямых конкурентов в борьбе за выход из группы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 17 октября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Сербия 21:45 Черногория
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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