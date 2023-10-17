Марсель Забитцер: Австрия выходит на Евро в третий раз подряд. Для нас это имеет огромное значение

Марсель Забитцер оценил выход сборной Австрии на Евро-2024. Хавбек австрийцев высказался после победы над Азербайджаном (1:0) в отборочном матче.

"Для нас это имеет огромное значение, мы выходим на Евро третий раз подряд. Это всегда было нашей целью в отборочных турнирах.

Мы ни в коем случае не хотели закрываться - просто пытались привлечь болельщиков на трибуны, показать хороший футбол и хорошее настроение, Нам это удалось, мы подарили им эйфорию, и это здорово", - сказал Забитцер.