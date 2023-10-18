Защитник сборной Италии - о ситуации в группе: Должны выиграть у Северной Македонии и Украины

Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился своими мыслями после поражения от Англии (1:3) в отборе на Евро-2024.

"Первый тайм против Англии был хорошим, против этой сборной мы шли в обыгрыш и довольно легко попадали в их зону. Мы должны были попытаться выиграть и сделать что-то большее, потому что была возможность. Во втором тайме они защищаясь очень хорошо, а мы – нет. Мы не должны были терять бдительность.

Спаллетти? Он говорит нам, что мы должны верить в себя и играть с той интенсивностью, которую он хочет. Мы должны быть более готовы, потому что сегодня мы могли сделать гораздо больше.