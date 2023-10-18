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Защитник сборной Италии - о ситуации в группе: Должны выиграть у Северной Македонии и Украины
О другом исходе он не думает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник сборной Италии Франческо Ачерби поделился своими мыслями после поражения от Англии (1:3) в отборе на Евро-2024.
"Первый тайм против Англии был хорошим, против этой сборной мы шли в обыгрыш и довольно легко попадали в их зону. Мы должны были попытаться выиграть и сделать что-то большее, потому что была возможность. Во втором тайме они защищаясь очень хорошо, а мы – нет. Мы не должны были терять бдительность.
Спаллетти? Он говорит нам, что мы должны верить в себя и играть с той интенсивностью, которую он хочет. Мы должны быть более готовы, потому что сегодня мы могли сделать гораздо больше.
После того, как мы не участвовали в двух последних чемпионатах мира, мы просто обязаны пройти дальше и попасть на чемпионат Европы. Я даже не хочу думать о другом исходе. Мы должны выиграть у Северной Македонии и Украины", - заявил Ачерби.
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