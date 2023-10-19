Расмус Хейлунд о фолах игроков Сан-Марино: Они говорили: "Мы сломаем тебя, нам нечего терять"

Сборная Дании обыграла Сан-Марино со счетом 2:1 в матче отбора Евро-2024. Во время игры у Хейлунда возник конфликт с соперниками. На послематчевой пресс-конференции игрок "Манчестер Юнайтед" заявил, что санмаринцы угрожали нанести ему травму.

"Они говорили: "Жди следующего момента, мы сломаем тебя в следующем единоборстве, нам нечего терять".

Я понимаю итальянский, и кое-кто из них подбежал и наговорил мне гадостей, и не только это, они толкали, били и хватали меня очень сильно.

Поэтому, когда мы забили гол, я праздновал его особенно сильно и показал им флаг. Они, очевидно, не смогли с этим смириться и начали толкаться, но я просто тихо ушел.

Я думаю, это невероятно неуважительно, что они бьют соперника и провоцируют. Особенно тот, который стоит вон там (Алессандро Този), начал кусать меня и прижимать к себе очень сильно, и я не могу сказать ничего больше, кроме того, что они начинали это делать, но игра просто продолжалась.

А потом они переходили на следующий уровень брутальности, потому что им нечего было терять, и они знали, что с тем же успехом могут попытаться разрушить чью-то карьеру.

Особенно последний фол не имеет ничего общего с футболом (Хейлунда ударили коленом в спину). Это прямая красная, и мне кажется, что судья потерял контроль над игрой.

Я до сих пор не видел, что с моей спиной. Сейчас я чувствую, что все в порядке, но посмотрим завтра утром. Люди знают, что у меня были проблемы со спиной, из-за которых я не играл. Я должен честно признать, что считаю это печальной ситуацией".

О том, что он не поблагодарил соперников за игру

"Нет, я не хочу иметь с ними ничего общего. Я не должен говорить им спасибо за этот матч", - сказал Хейлунд.