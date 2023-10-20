УЕФА оштрафовал Литву за антипутинские кричалки фанатов. Хавбек сборной призвал продолжать

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за антипутинскую кричалку на матче сборной против Сербии (1:3) в сентябре этого года, сообщает LRT.

Читайте также Ребров: Шесть очков из шести оставляют нам шанс занять второе место в этой тяжелой группе

Впрочем, один из лидеров команды, хавбек словенской "Олимпии" Юстас Ласицкас, призвал болельщиков продолжать высказывать свою позицию.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Продолжайте скандировать, мы заплатим из премий, если потребуется", — написал Ласицкас в Инстаграме.

Позже футболист сказал следующее: "Я ни с кем не советовался по этому поводу. Это была скорее шутка, потому что очевидно, что ситуация абсурдная.

Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на благое дело", — заявил Ласицкас.

Также отмечается, что федерация страны подаст апелляцию на решение УЕФА.