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УЕФА оштрафовал Литву за антипутинские кричалки фанатов. Хавбек сборной призвал продолжать
Дело было в домашнем матче против Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро за антипутинскую кричалку на матче сборной против Сербии (1:3) в сентябре этого года, сообщает LRT.
Впрочем, один из лидеров команды, хавбек словенской "Олимпии" Юстас Ласицкас, призвал болельщиков продолжать высказывать свою позицию.
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"Продолжайте скандировать, мы заплатим из премий, если потребуется", — написал Ласицкас в Инстаграме.
Позже футболист сказал следующее: "Я ни с кем не советовался по этому поводу. Это была скорее шутка, потому что очевидно, что ситуация абсурдная.
Я не могу говорить за всех, но думаю, что было бы не стыдно отдать свои бонусы на благое дело", — заявил Ласицкас.
Также отмечается, что федерация страны подаст апелляцию на решение УЕФА.
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