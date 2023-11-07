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Дидье Дешам может вызвать 17-летнего игрока ПСЖ на отборочные матчи Евро-2024
Тренер видит потенциал в игроке
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
17-летний полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери может получить вызов в сборную Франции, пишет Le Parisien.
Молодой талант уже играл за национальную сборную U-21, но за главную команду страны так и не играл.
Дидье Дешам оценил прогресс юноши, и планирует дать ему шанс дебютировать во взрослой сборной Франции уже в ноябре в матчах отбора на Евро-2024 против Гибралтара, а затем Греции, 18 и 21 ноября соответственно.
В этом сезоне Варрен Заир-Эмери провел 13 матчей за "ПСЖ", отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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