Дидье Дешам может вызвать 17-летнего игрока ПСЖ на отборочные матчи Евро-2024

17-летний полузащитник ПСЖ Варрен Заир-Эмери может получить вызов в сборную Франции, пишет Le Parisien.

Молодой талант уже играл за национальную сборную U-21, но за главную команду страны так и не играл.

Дидье Дешам оценил прогресс юноши, и планирует дать ему шанс дебютировать во взрослой сборной Франции уже в ноябре в матчах отбора на Евро-2024 против Гибралтара, а затем Греции, 18 и 21 ноября соответственно.

В этом сезоне Варрен Заир-Эмери провел 13 матчей за "ПСЖ", отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.