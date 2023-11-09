Англия объявила заявку на ноябрьские матчи Евро-2024

Сборная Англии сегодня объявила состав на матчи в ноябре. В этом месяце команда проведет два матча в квалификации Евро-24. Первый: Англия - Мальта (17.11) Второй: Северная Македония - Англия (20.11)

Вратари: Сэм Джонстон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Аарон Рэмсдейл ("Арсенал");

Защитники: Ливай Колвилл ("Челси"), Льюис Данк ("Брайтон"), Марк Хехи ("Кристал Пэлас"), Гарри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Фикайо Томори ("Милан"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Кайл Уокер ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Конор Галлахер ("Челси"), Джордан Хендерсон ("Аль-Иттифак"), Келвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Деклан Райс ("Арсенал");

Нападающие: Джеррод Боуэн ("Вест Хэм"), Филип Фоден ("Манчестер Сити"), Джек Грилиш ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Джеймс Мэдисон ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл").

Отметим, что команда Гарета Саутгейта уже получила путевку на Евро-24. Сейчас англичане уверенно возглавляют группу, где также соревнуются Украина (13), Италия (10), Мальта (0) и Северная Македония (7).