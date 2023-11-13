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Лучано Спаллетти рассказал о подготовке к решающим матчам отбора Евро-2024
Наставник сборной Италии рассказал о подготовке команды
Фото: twitter.com/sscnapoli
Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о подготовке к решающим матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии 17 ноября и Украины 20 ноября.
О подготовке:
"Есть много вещей, которые мы должны почерпнуть из поражения от Англии. Мы допустили ошибки, но есть и много положительных моментов. Нам нужна ясность, над чем мы должны работать, а от чего отказаться.
С сегодняшнего дня мы работаем на поле, готовясь к игре против Северной Македонии. Мы убеждены, что они оценят и проанализируют то, что мы сказали. Как я уже говорил, все немного опасаются встречи с Италией, поэтому соперники мотивированы. Мы должны быть достойными истории, которую хотим создать, и футбола, в который хотим играть".
О травмах:
"У Камбьязо проблема с голеностопом, у Кристанте - мышечная усталость, поэтому мы должны быть внимательными на первой и второй тренировке. Я не думаю, что это помешает ему сыграть в первой игре.
Локателли мы отправили домой, потому что он травмирован. Точную проблему вам скажет врач. У Жоржиньо швы на голове с прошлой игры".
Сборная Англии уже гарантировала себе выход на Евро, а за вторую путевку ведут борьбу Италия и Украина. У команды Реброва 13 очков, а Италия отстает на 3 пункта, но имеет матч в запасе против Северной Македонии.
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