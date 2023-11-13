Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал о подготовке к решающим матчам отбора Евро-2024 против Северной Македонии 17 ноября и Украины 20 ноября.

О подготовке:

"Есть много вещей, которые мы должны почерпнуть из поражения от Англии. Мы допустили ошибки, но есть и много положительных моментов. Нам нужна ясность, над чем мы должны работать, а от чего отказаться.

С сегодняшнего дня мы работаем на поле, готовясь к игре против Северной Македонии. Мы убеждены, что они оценят и проанализируют то, что мы сказали. Как я уже говорил, все немного опасаются встречи с Италией, поэтому соперники мотивированы. Мы должны быть достойными истории, которую хотим создать, и футбола, в который хотим играть".