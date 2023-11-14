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Спаллетти довызвал в сборную Италии двух игроков
Два защитника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Италии внесла изменения в заявке на заключительные поединки квалификации Евро-2024.
Как сообщает официальный сайт местной Федерации футбола, главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти довызвал защитника "Лацио" Мануэля Лаццари, который возвращается в команду почти через полтора года после своего последнего вызова в июне 2022 года, и защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги.
Ранее стало известно, что из-за травм итальянской сборной не поможет вратарь "Наполи" Алекс Мерет, также защитники Давиде Калабрия ("Милан") и Рафаэл Толой ("Аталанта").
Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.
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