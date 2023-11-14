Спаллетти довызвал в сборную Италии двух игроков

Национальная сборная Италии внесла изменения в заявке на заключительные поединки квалификации Евро-2024.

Как сообщает официальный сайт местной Федерации футбола, главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти довызвал защитника "Лацио" Мануэля Лаццари, который возвращается в команду почти через полтора года после своего последнего вызова в июне 2022 года, и защитника "Фиорентины" Кристиано Бираги.

Ранее стало известно, что из-за травм итальянской сборной не поможет вратарь "Наполи" Алекс Мерет, также защитники Давиде Калабрия ("Милан") и Рафаэл Толой ("Аталанта").

Напомним, 17 ноября сборная Италии сыграет на своем поле против Северной Македонии, а 20-го числа на выезде будет противостоять команде Украины.