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Представлен мяч Евро-2024. Он оснащен технологией Connected Ball с данными для системы ВАР
УЕФА и adidas представили мяч Евро-2024
uefa
УЕФА и adidas представили официальный мяч Евро-2024. Презентация мяча состоялась на олимпийском стадионе в Берлине.
Модель получила название Fussballliebe ("любовь к футболу"). На мяч нанесены изображения всех стадионов Германии, которые будут принимать Евро-2024.
Мяч оснащен технологией Connected Ball, позволяющей предоставлять более точные данные и тем самым улучшать работу ВАР. Эта технология будет применена впервые в истории чемпионатов Европы.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года. Матчи турнира состоятся в десяти городах Германии - в Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.
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