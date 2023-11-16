Азербайджан - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Обе сборные уже не имеют шансов выйти на чемпионат Европы из квалификационной группы, но все еще должны бороться за свою честь и престиж.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 4