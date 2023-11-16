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Азербайджан - Швеция. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Швеция - Азербайджан: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
affa.az
Обе сборные уже не имеют шансов выйти на чемпионат Европы из квалификационной группы, но все еще должны бороться за свою честь и престиж.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO
Отбор к Евро-2024
Азербайджан - Швеция
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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