Болгария - Венгрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024

Болгария не имеет шансов выйти из группы, а вот Венгрия не просто борется за Евро-2024, а борется за первое место.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024

Болгария - Венгрия

Трансляция - MEGOGO Футбол 5