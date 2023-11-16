Грузия - Шотландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора на Евро-2024

Грузия не имеет шансов выйти на чемпионат Европы через квалификационную группу, но еще хочет попортить жизнь фаворитам. В частности, Шотландии.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 2