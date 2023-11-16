Эстония - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

Австрия уже обеспечила себе выход на Евро-2024. Эстония точно не выйдет из группы, но будет иметь шанс в плей-офф.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 3