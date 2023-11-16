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Кипр - Испания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2024
Кипр - Испания: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Maja Hitij - UEFA/UEFA
Испания – уже на Евро-2024. Но еще нужно выяснить, с какого места. В борьбе за первое может помочь победа над Кипром.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в четверг, 16-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Кипр - Испания
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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