УЕФА сократил заявку сборных на Евро-2024 до 23 футболистов

Заявка сборных на чемпионат Европы 2024 года была сокращена до 23 футболистов, сообщает Sky Sports со ссылкой на регламент турнира, который был утверждён УЕФА.

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Ранее национальные команды на чемпионат Европы 2020 года и чемпионат мира 2022 в Катаре могли заявить 26 футболистов. Это было сделано для того, чтобы компенсировать возможные проблемы из-за коронавируса. Однако на предстоящем турнире наставникам национальных команд можно вызвать лишь 23 игрока.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут десять немецких городов: Берлин, Кёльн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.