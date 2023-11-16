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Без шансов для эстонцев. Эстония - Австрия 0:2. Видео голов и обзор матча
Все голы были забиты в первом тайме
Фото: oefb.at
Сборная Эстонии на своем поле уступила Австрии в квалификации Евро-2024. Счет в матче был открыт на 26-й минуте, когда Конрад Лаймер вывел свою национальную команду вперед. Перед уходом в раздевалку Филипп Линхарт удвоил преимущество. Больше голов зрители не увидели.
Отметим, что Австрия уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2024. Эстония с одним набранным баллом идет на последней строчке. Эстонцам предстоит сыграть еще против Швеции. Поединок состоится 19 ноября.
Отбор на Евро-2024, группа F
Эстония - Австрия 0:2
Голы: Лаймер, 26, Линхарт, 40
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