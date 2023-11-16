Без шансов для эстонцев. Эстония - Австрия 0:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Эстонии на своем поле уступила Австрии в квалификации Евро-2024. Счет в матче был открыт на 26-й минуте, когда Конрад Лаймер вывел свою национальную команду вперед. Перед уходом в раздевалку Филипп Линхарт удвоил преимущество. Больше голов зрители не увидели.

Отметим, что Австрия уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2024. Эстония с одним набранным баллом идет на последней строчке. Эстонцам предстоит сыграть еще против Швеции. Поединок состоится 19 ноября.

Отбор на Евро-2024, группа F

Эстония - Австрия 0:2

Голы: Лаймер, 26, Линхарт, 40