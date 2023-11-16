Сильнейшего не выявили. Грузия - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча

Сборная Грузии принимала на своем поле Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2024. Соперники забили друг другу по два мяча.

Счет в поединке открыл грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Хозяева смогли отыграться в начале второго тайма благодаря усилиям Скотта Мактоминея. Спустя восем минут Кварацхелия оформил дубль и вывел свою команду вперед. Однако в компенсированное время шотладская команда сумела вырвать ничью - отличился Лоуренс Шанклэнд.

Грузия занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы А, набрав 8 очков в 7 матчах. Шотландия с 16 очками располагается на второй позиции.

Отбор на Евро-2024, группа А

Грузия - Шотландия 2:2

Голы: Кварацхелия, 15, 57 - Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+3

