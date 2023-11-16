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Сильнейшего не выявили. Грузия - Шотландия 2:2. Видео голов и обзор матча
Команды устроили перестрелку
Фото: facebook.com/nakrebi
Сборная Грузии принимала на своем поле Шотландию в матче отборочного турнира Евро-2024. Соперники забили друг другу по два мяча.
Счет в поединке открыл грузинский футболист Хвича Кварацхелия. Хозяева смогли отыграться в начале второго тайма благодаря усилиям Скотта Мактоминея. Спустя восем минут Кварацхелия оформил дубль и вывел свою команду вперед. Однако в компенсированное время шотладская команда сумела вырвать ничью - отличился Лоуренс Шанклэнд.
Грузия занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы А, набрав 8 очков в 7 матчах. Шотландия с 16 очками располагается на второй позиции.
Отбор на Евро-2024, группа А
Грузия - Шотландия 2:2
Голы: Кварацхелия, 15, 57 - Мактоминей, 49, Шенкленд, 90+3
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