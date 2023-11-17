Казахстан - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча Отбора к Евро-2024

Сан-Марино – абсолютный и безнадежный аутсайдер группы, а вот Казахстан еще имеет шанс квалифицироваться на Евро-2024. Победа над Сан-Марино – обязательная программа.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 3