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Казахстан - Сан-Марино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча Отбора к Евро-2024
Казахстан - Сан-Марино: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
dailymail.co.uk
Сан-Марино – абсолютный и безнадежный аутсайдер группы, а вот Казахстан еще имеет шанс квалифицироваться на Евро-2024. Победа над Сан-Марино – обязательная программа.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 17:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Казахстан - Сан-Марино
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
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