Финляндия - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча Отбора к Евро-2024

Обе команды уже потеряли возможность выйти на чемпионат Европы из квалификационной группы. Однако Финляндия уже сейчас может готовиться к плей-офф.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1