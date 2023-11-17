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Финляндия - Северная Ирландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча Отбора к Евро-2024
Финляндия - Северная Ирландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: palloliitto.fi
Обе команды уже потеряли возможность выйти на чемпионат Европы из квалификационной группы. Однако Финляндия уже сейчас может готовиться к плей-офф.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 3.
Отбор к Евро-2024
Казахстан - Сан-Марино
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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