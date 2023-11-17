Англия - Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Отбора к Евро-2024

Мальта ни на что не претендует, а вот Англия – уже на Евро-2024. Но еще не решен вопрос с первым местом. За это команда Саутгейта и борется.

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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 4