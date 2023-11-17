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Англия - Мальта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Отбора к Евро-2024
Англия - Мальта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: MB Media
Мальта ни на что не претендует, а вот Англия – уже на Евро-2024. Но еще не решен вопрос с первым местом. За это команда Саутгейта и борется.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.
Отбор к Евро-2024
Англия - Мальта
Трансляция - MEGOGO Футбол 4
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