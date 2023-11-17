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Дания - Словения. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляция матча Отбора к Евро-2024
Дания - Словения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дания и Словения близки к выходу на Евро-2024. Но еще нужно отбиться от посягательств Казахстана. Да и вопрос с первым местом в группе еще актуален.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 2.
Отбор к Евро-2024
Дания - Словения
Трансляция - MEGOGO Футбол 2
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