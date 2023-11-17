Определяется диспозиция Украины. Италия - Северная Македония. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024

В этом матче определится диспозиция Украины перед последним туром. Если Италия победит, то нас будет устраивать тоже только выигрыш 20-го числа. При других обстоятельствах будут варианты.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Отбор к Евро-2024

Трансляция - MEGOGO Футбол 1