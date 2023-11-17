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Определяется диспозиция Украины. Италия - Северная Македония. Онлайн LIVE прямая видеотрансляция матча отбора к Евро-2024
Италия- Северная Македония: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Claudio Villa
В этом матче определится диспозиция Украины перед последним туром. Если Италия победит, то нас будет устраивать тоже только выигрыш 20-го числа. При других обстоятельствах будут варианты.
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Матч отбора к Евро-2024 состоится в пятницу, 17-го ноября, в 21:45. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Отбор к Евро-2024
Италия - Северная Македония
Трансляция - MEGOGO Футбол 1
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