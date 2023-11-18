Отбор к Евро-2024. Польша - Чехия 1:1. Польша не выходит из группы на Чемпионат Европы

Отбор к Евро-2024. Группа E. 9-й тур.

17.11.2023. Варшава, Национальный стадион (PGE Narodowy)

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Польша - Чехия 1:1

Голы: Пйотровски 38 - Соучек 49

Польша: Щенсны, Бохневич (Педа 58, Шиманьски С. 85), Беднарек, Кивер, Франковски, Петровски, Шиманьски Д. (Гросицкий 73), Залевски, Слиш, Свидерски (Букса 46), Левандовски

Чехия: Станек, Зима, Голеш, Брабец, Доудера, Цоуфал, Садилек (Крал, 90+1), Хитил (Чванчара 46), Провод (Лингр 75), Соучек, Кухта (Гложек 46)

Предупреждения: Бохневич 36 - Брабец 63

Последние матчи группового этапа в группе Е манят своей интригой. Аж 4 команды из 5-и перед сегодняшней игрой сохраняли шансы на выход в Евро-2024. В частности, и Польша и Чехия. Поляки плохо выступили в прошлых матчах Квалификации, поэтому эта игра была для них последним шансом финишировать минимум на 2 месте в группе.

Вне стартового состава Польши оказался звездный полузащитник Петр Зелинский. Официальная причина - простуда, хотя болельщики предполагают, что это может быть связано с недавним комментарием футболиста относительно своих партнеров по сборной. Игрок говорил, что его результативность в сборной зависит не только от него, но и от действий его коллег на поле.

Похоже, что игроки Польши имели серьезный разговор с тренерским штабом накануне игры, ведь с первых минут матча было заметно огромное желание футболистов бороться за место на Чемпионате Европы. Но старт поединка оказался для них нервным. Чехи попытались забить быстрый мяч, поэтому защитникам Польши пришлось сразу поработать.

Бело-красные активно прессинговали соперников на любой части поля, из-за чего футболистам Чехии приходилось быстро расставаться с мячом. Чехи, вероятно, понимали, что соперник на правах хозяев будет пытаться играть первым номером. Поэтому своей основной задачей избрали надежно отыграть в обороне. И им это очень хорошо удавалось, ведь Польша, несмотря на то, что больше владела мячом, серьезных моментов не создала. Конечно, за исключением гола на 38-й минуте. Залевский с левого фланга отдал передачу в центр штрафной Чехии, а там защитник и голкипер перестарались с отводом опасности настолько, что мяч отскочил к Пйотровски. Якубу оставалось только пробить в почти пустые ворота.

Коучу Чехии Ярославу Шилгавы не понравились действия своей команды в атаке, из-за чего в перерыве мы увидели замены двух нападающих. И это сработало. На 49-й минуте чехи сравняли счет благодаря голу капитана Соучека после углового. Опытный игрок оказался никем не опекаемый, поэтому он имел хорошую возможность хорошо подхватить мяч и пробить.

Второй тайм был небогатым на голевые возможности. Единственное, что радовало болельщиков - присутствие напряжения из-за ситуации в турнирной таблице. Справедливости ради, удары все же были, однако их точность желала лучшего. Голкиперы сегодня имели не так много работы.

На 55-й минуте Левандовски нашел возможность перебросить мяч за голкипера, но сфера полетела выше. На 61-й Чехия могла забивать во второй раз, но Зима откровенно простил поляков. С метров десяти, с отличной позиции, он не попал по воротам. Команда Михала Пробежа ответила неплохим ударом Левандовски со штрафного. В целом, защитники очень компактно играли с нападающим "Барселоны", из-за чего тому удавалось сегодня мало что.

Счет на табло в Варшаве так и не изменился - 1:1. А это означает, что Польша не выходит из группы. Их последний шанс пробиться на Евро - уже через Лигу Наций. Зато Чехия сейчас на втором месте в группе Е с 12-а очками. У Албании, которая на первом, 14 очков. У Молдовы - 10. Эти 3 команды еще сыграют по одному поединку, которые решат судьбу двух путевок в Германию, на Чемпионат Европы.