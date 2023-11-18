Холанд пропустит ближайший матч сборной Норвегии из-за травмы

По информации, Норвежской футбольной ассоциации, 23-летний Эрлинг Холанд повредил ногу во время игры против сборной Фарерских островов (2:0).

"Травма несерьезная, но он испытывает сильную боль и несколько ограничен в движениях, поэтому выпускать его на игру с Шотландией бессмысленно", — рассказал врач сборной Норвегии.

Напомним, в текущем сезоне Английской премьер-лиги, Эрлинг Холанд провел 12 матчей и забил 13 голов.