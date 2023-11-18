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Украина – Италия. АУДИО онлайн трансляция матча отбора на ЕВРО-2024
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации на чемпионат Европы между сборными Украины и Италии.
Этот матч невероятно важен. Все прекрасно понимают, что именно стоит на кону – прямая путевка на ЕВРО. Подопечные Реброва и Спаллетти имеют равное количество очков, но Италия выше благодаря победе в первом поединке. Кто возьмет верх на этот раз? Какую тактику изберет Сергей Станиславович? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 20 ноября – в 21:40 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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